Аболс: инициатива была у «Лады», до счёта 0:3 мы играли и старались

Главный тренер «Лады» Артис Аболс прокомментировал поражение в матче с «Авангардом» со счётом 0:5.



«Мы неплохо начали и много времени проводили в зоне атаки. „Авангард“ грамотно и терпеливо оборонялся, минимально давал нам что-то создать, но всё равно инициатива была у нас. Пропустили гол после выигранного вбрасывания, позволили Михееву вылезти на ворота, но до счёта 0:3 „Лада“ играла, старалась, однако „Авангард“ был лучше и не дал нам забить.



В ходе второго периода посадил Игоря Скороходова, так как не устраивала его игра. Владимир Журавлёв провёл неплохой матч, особенно на фоне такого серьёзного соперника, даже не смотря на то что вышел на лёд только во втором периоде, что усложняет начало игры», — передаёт слова Аболса корреспондент «Чемпионата» Сергей Ляховский.

«Авангард» разгромил «Ладу», Фурх оформил «сухарь»