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«Ак Барс» в Казани разгромил московское «Динамо», несмотря на дубль Никулина

Хоккей

Казанский «Ак Барс» на домашнем льду одержал уверенную победу над московским «Динамо», встреча завершилась со счётом 6:2.

В составе команды Зинэтулы Билялетдинова голы на свой счёт сумели записать Артём Лукоянов, Роб Клинкхаммер, Данис Зарипов, Антон Глинкин, Антон Ландер и Иржи Секач. Обе шайбы у «Динамо» забросил защитник Илья Никулин, оформивший дубль.

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Посмотреть видео опасных моментов можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

КХЛ - регулярный чемпионат
11 декабря 2017, понедельник. 19:30 МСК
Ак Барс
Казань
6 : 2
0:0, 3:1, 3:1
Динамо М
Москва
1:0 – Лукоянов (Токранов) – 23:08 (5x5), 1:1 – Никулин (Игнатушкин, Сидляров) – 25:27 (5x4), 2:1 – Клинкхаммер (Секач) – 27:18 (5x4), 3:1 – Зарипов (Ландер, Галиев) – 33:14 (5x5), 4:1 – Глинкин (Глухов) – 45:01 (5x5), 5:1 – Ландер (Марков, Лямкин) – 48:07 (5x4), 6:1 – Секач (Ткачёв) – 49:05 (5x5), 6:2 – Никулин (Анисин, Бойд) – 59:03 (5x5)
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