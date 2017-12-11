«Ак Барс» в Казани разгромил московское «Динамо», несмотря на дубль Никулина

Казанский «Ак Барс» на домашнем льду одержал уверенную победу над московским «Динамо», встреча завершилась со счётом 6:2.
В составе команды Зинэтулы Билялетдинова голы на свой счёт сумели записать Артём Лукоянов, Роб Клинкхаммер, Данис Зарипов, Антон Глинкин, Антон Ландер и Иржи Секач. Обе шайбы у «Динамо» забросил защитник Илья Никулин, оформивший дубль.
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