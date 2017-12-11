Скабелка: Эвербергу не удалось вписаться в команду, такое бывает у легионеров

Главный «Авангарда» Андрей Скабелка прокомментировал победу в матче с «Ладой» (5:0).



«Несмотря на счёт, я бы сказал, что два периода была равная игра. Были моменты у нас, создавали моменты игроки „Лады“. Для „Авангарда“ это была уже четвёртая игра подряд через день — две дома, две на выезде, поэтому планировали сыграть активнее первые два периода, но не совсем это получилось. После второго периода где-то смогли перестроиться, поменять какие-то моменты и самое главное, что смогли забить. Ребята раскрепостились, стало многое получаться, и в принципе из этого получился такой счёт. Но если бы в первых двух периодах „Ладе“ удалось бы забить, ещё неизвестно, как бы закончился матч. Очень рады победе, на перерыв идём с позитивным настроением.



Только после игры узнал, что назначен тренером на Матч звёзд, поэтому пока никак эту информацию не воспринял. Конечно, я рад, это оценка моего труда, и, естественно, это хорошо как для „Авангарда“ так и для меня. Я воодушевлён такой новостью.



В результате обмена на Денниса Эверберга состав „Авангарда“ пополнил нападающий Чад Ро. Перед началом сезона следили за Ро, хотели подписать его, но не получилось. Эвербергу же не удалось вписаться в команду, такое бывает среди легионеров, поэтому совместно с руководством клуба мы приняли такое решение», — передаёт слова Скабелки корреспондент «Чемпионата» Сергей Ляховский.

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