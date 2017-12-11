Билялетдинов: если у «Динамо» шесть травмированных, то у «Ак Барса» — семь

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов подвёл итоги встречи с московским «Динамо» (6:2).



«Первый период был вялый, начали не очень хорошо, но затем раскатались. После того как забили, появились дополнительные эмоции. Стали лучше двигаться, что-то создавать. Тяжело было в плане психологии и в физическом плане. Ребята молодцы, сделали результат. Это одна из лучших игр „Ак Барса“? С тем, что это лучший матч, я не соглашусь. Было очень сложно, несмотря на счёт. Мы сейчас должны хорошо отдохнуть. Если у „Динамо“ шесть травмированных, то у нас — семь. Сегодня ещё две травмы.



Игра Зарипова? Он забил хороший гол, должен усилить нашу игру в большинстве. В плане функционального состояния он тоже должен прибавить», — цитирует тренера официальный сайт «Ак Барса».

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