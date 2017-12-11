В. Воробьёв: «Динамо» решило сыграть с сильным клубом в открытый хоккей

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Воробьёв подвёл итоги матча с «Ак Барсом» (2:6).



«Хочется поздравить с победой «Ак Барс». Тяжёлый выезд был, готовились к сегодняшней игре, но не получилось. Первый период работали, но потом решили сыграть с сильной командой в открытый хоккей. Наверное, это неправильно. Допускали ошибки, были контратаки на наши ворота, получили голы. Много травмированных, шесть человек, а молодые игроки не способны играть каждую игру, тяжёлая ноша для них. Есть время передохнуть, будем готовиться дальше», — приводит слова Воробьёва «Спорт Бизнес Online».

Скабелка: Эвербергу не удалось вписаться в команду, такое бывает у легионеров