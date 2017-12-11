Дуайер: игроки «Динамо» строго следовали установке, поединок был нелёгким

Главный тренер минского «Динамо» Горди Дуайер подвёл итоги встречи со «Слованом» (3:1).



«После выездной серии и матча с рижанами этот поединок был очень важным и не самым лёгким для нас. „Слован“ — атакующая команда с нападающими, которые умеют обострять игру. В свою очередь наши парни строго следовали установке на матч, а также отлично действовали в большинстве. Хочу сказать большое спасибо команде за такую игру. Эта победа, несомненно, добавит нам уверенности в следующих поединках после международной паузы», — приводит слова тренера официальный сайт клуба.

Минское «Динамо» прервало серию поражений, обыграв «Слован»