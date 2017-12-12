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«Анахайм» одержал волевую победу над «Каролиной»

Хоккей

«Анахайм Дакс» победил «Каролину Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Хонда-центр» в Анахайме и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

В составе «Анахайма» отличились Дерек Грант (6-я минута), Якоб Сильверберг (40) и Логан Шоу (42). За «Каролину» голы забили Джастин Уильямс (2) и Виктор Раск (58). Голкипер «Дакс» Джон Гибсон отразил 28 из 30 бросков по своим воротам.

Это поражение стало для «Харрикейнз» четвёртым подряд. «Дакс» одержали вторую победу в шести встречах.

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НХЛ - регулярный чемпионат
12 декабря 2017, вторник. 06:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
3 : 2
1:1, 1:0, 1:1
Каролина Харрикейнз
Роли
0:1 – Уильямс (ван Римсдайк) – 01:37 (5x5), 1:1 – Грант (Шоу) – 05:55 (5x5), 2:1 – Сильверберг – 39:25 (5x5), 3:1 – Шоу (Велински, Верметт) – 41:52 (5x5), 3:2 – Раск (ван Римсдайк, Скиннер) – 57:20 (5x5)
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