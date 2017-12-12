«Анахайм» одержал волевую победу над «Каролиной»

«Анахайм Дакс» победил «Каролину Харрикейнз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Хонда-центр» в Анахайме и завершилась со счётом 3:2 в пользу хозяев.

В составе «Анахайма» отличились Дерек Грант (6-я минута), Якоб Сильверберг (40) и Логан Шоу (42). За «Каролину» голы забили Джастин Уильямс (2) и Виктор Раск (58). Голкипер «Дакс» Джон Гибсон отразил 28 из 30 бросков по своим воротам.

Это поражение стало для «Харрикейнз» четвёртым подряд. «Дакс» одержали вторую победу в шести встречах.