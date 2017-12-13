КХЛ планирует увеличить количество дивизионов до шести

Президент КХЛ Дмитрий Чернышенко подвёл итоги совета директоров лиги и сообщил, что лига планирует увеличить количество дивизионов в лиге до шести, при этом в каждом дивизионе будет играть по четыре команды.

КХЛ может пересмотреть формат чемпионата по мере расширения географии лиги

«КХЛ планирует оставить 60 матчей в регулярном сезоне, при этом планируется увеличить количество дивизионов. Дивизионов будет шесть, по четыре команды в каждом дивизионе. Это делается, чтобы принципиальных матчей стало больше», — передаёт слова Чернышенко корреспондент «Чемпионата» Александр Говоров.

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