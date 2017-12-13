Величкин: «Металлург» хочет сохранить Самсонова, но решение за игроком

Магнитогорский «Металлург» хочет сохранить голкипера Илью Самсонова, но окончательное решение принимать игроку, об этом заявил вице-президент хоккейного клуба Геннадий Величкин.

Илья Самсонов встретился с генменеджером «Вашингтона» Брайаном Маклелланом

«Клуб хочет, чтобы Самсонов остался, но сейчас это больше вопрос Ильи, его решение. В принципе, „Металлург“ готов разговаривать. И перед этим сезоном были варианты его переподписать, но клуб не совсем понял друг друга с его агентом Игорем Ларионовым. Очень хотим, чтобы Самсонов остался, но если выберет НХЛ — его право. Просто, если он поедет играть в НХЛ, то это здорово, а ехать в другую лигу смысла нет», — сказал Величкин журналистам.