Кознев: «Северсталь» ждёт конкретную формулу расчёта рейтинга клубов КХЛ

13 декабря в Москве состоялись заседания совета директоров КХЛ и собрание руководителей клубов лиги. После окончания мероприятий директор «Северстали» Алексей Кознев поделился мнением об их итогах. Сегодня стало известно, что череповецкий клуб входит в тройку главных кандидатов на исключение из лиги.

Источник: «Северсталь» входит в тройку главных кандидатов на исключение из КХЛ

«Во-первых, это некая промежуточная информация. И для клуба, не скрою, она удивительна. Сегодня на совещании была отмечена положительная динамика работы нашего клуба в спортивной составляющей, рост посещаемости и улучшение инфраструктуры. На нашей арене установлено освещение, которое является одним из лучших в Лиге. Есть абсолютно уникальные элементы в маркетинге. «Северсталь» — самый открытый клуб КХЛ, и я считаю, что самый яркий. В спортивном плане команда борется за восьмёрку. «Северсталь» — один из немногих клубов Лиги, у кого нет долгов и есть стабильное финансирование. Все регламенты выполняем.



В ближайшие дни мы ждём конкретную формулу расчёта критериев рейтинга. Подчеркну, что это некие рабочие данные, таблица рейтинга подвижна. Клуб на эту информацию в любом случае будет реагировать. Сейчас перерыв на матчи сборной закончится, и «Северсталь» продолжит движение к нашей цели», — передаёт слова Кознева пресс-служба клуба.

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