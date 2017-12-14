«Югра» расторгла контракт с защитником Лекомцевым

Официальный «твиттер» ханты-мансийской «Югры» сообщил о расторжении контракта с защитником Иваном Лекомцевым по соглашению сторон. Ранее «Чемпионат» сообщил о том, что хоккеист продолжит карьеру в «Локомотиве».

Иван Лекомцев продолжит карьеру в «Локомотиве»

В КХЛ Лекомцев выступает с самого первого сезона. 32-летний защитник известен своими выступлениями за «Ладу», «Югру». «Атлант», «Сибирь», «Салават Юлаев», «Авангард» и «Нефтехимик».



32-летний игрок в этом сезоне провёл 30 матчей за «Югру» и набрал 11 (4+7) очков за результативность при показателе полезности "-19".



Всего защитник провёл 407 игр в КХЛ, в которых набрал 88 (23+65) очков за результативность при показателе полезности "-35".