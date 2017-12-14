Барбашев: у Шварца серьёзная травма, мне нужно воспользоваться таким шансом

Нападающий системы «Сент-Луис Блюз» Иван Барбашев прокомментировал травму своего партнёра по команде Джейдена Шварца, и рассказал о желании закрепиться в основном составе.



«Что скажу о себе? У меня было время в фарм-клубе — в „Чикаго“. Я там очень хорошо поработал. Меня в „Блюз“ просили вернуть свою игру, и я это сделал. Теперь подняли наверх, и я очень рад выступать в „Сент-Луисе“. Тем более у Шварца серьезная травма, и мне надо воспользоваться этим шансом», — приводит слова Барбашева официальный сайт НХЛ.



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