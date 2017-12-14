Херсли: Знарок — сильный лидер и личность, он хорошо делает свою работу

Защитник петербургского СКА Патрик Херсли поделился мнением о главном тренере «армейцев» Олеге Знарке.



«Думаю, что Олег Знарок делает свою работу по-настоящему хорошо. Он сильный лидер и личность. Все игроки его уважают, и никто не осмелится идти ему наперекор. Мы придерживаемся его игровых принципов и прилагаем максимум усилий в каждой игре. В СКА много хоккеистов, и нужно выкладываться полностью, чтобы оставаться в составе.



На Знарке лежат не все обязанности, значительную часть задач выполняет его помощник Харийс Витолиньш. Они давно работают вместе и отлично понимают друг друга», — цитирует Херсли Hockey Sverige.

Знарок: СКА и ЦСКА – лидеры, этот состав на 90% поедет на Олимпиаду Кто сыграет из вратарей, поедет ли Мозякин на Олимпиаду и почему в сборной нет Владимира Ткачёва.