Бекстрём поразил ворота отыгранного Худобина после прекрасного паса Кузнецова

«Вашингтон Кэпиталз» одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Бостон Брюинз» со счётом 5:3.

Кузнецов признан третьей звездой матча с «Бостоном»

Третьей звездой матча назван российский нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов, записавший на свой счёт результативную передачу. На 33-й минуте хоккеисты «Вашингтона» реализовали большинство. Александр Овечкин нашёл передачей на борту Евгения Кузнецова, который практически мгновенно исполнил прекрасную передачу точно в крюк Никласа Бекстрёма, который оставалось поразить уже пустые ворота, российский голкипер «Бостона» Антон Худобин был отыгран передачей Кузнецова.

Видео голевой передачи Кузнецова на Бекстрёма можно посмотреть в «твиттере» «Вашингтона».