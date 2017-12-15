«Филадельфия» — 5-я команда в истории НХЛ с 5 победами подряд после 10 поражений

Клуб «Филадельфия Флайерз» переиграл «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Веллс Фарго-центр» в Филадельфии и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Эта победа стала для «лётчиков» пятой подряд. Перед серией побед у «Филадельфии» была серия из 10 поражений.

Ранее две подобные серии подряд (пять или больше побед после 10 или больше поражений) были только у четырёх команд в лиге – «Торонто Мэйпл Лифс» (1966/67), «Калгари Флэймз» (1992/93), «Чикаго Блэкхоукс» (1994/95) и «Сан-Хосе Шаркс» (2005/06).

Фото можно посмотреть в «твиттере» NHL Public Relations.