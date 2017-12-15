Телегин отсутствует на тренировке сборной России накануне матча с Канадой

Стали известны сочетания звеньев на тренировке сборной России накануне матча с Канадой на Кубке Первого канала. Матч начнётся 16 декабря в 17:00 мск. Предыгровую тренировку пропускает нападающий Иван Телегин, получивший повреждение в игре со сборной Швеции.

Форвард сборной России Телегин может пропустить игру с Канадой

Вратари: Кошечкин, Сорокин, Шестёркин.



«Белые»: Гавриков — Войнов, Ковальчук — Шалунов — Григоренко;

«Синие»: Хафизуллин — Киселевич, Калинин — Андронов — Плотников;

«Краcные»: Марченко — Нестеров; Гусев — Шипачёв — Капризов, Широков;

«Чёрные»: Любушкин — Яковлев, Зуб, Ничушкин — Каблуков — Кетов.

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