Панарин продлил безголевую серию до семи матчей

Нападающий «Коламбус Блю Джекетс» Артемий Панарин не смог забросить шайбу в матче с «Бостон Брюинз» (2:7) и продлил свою безголевую серию до семи матчей. Кроме того, Панарин не набирал очки в трёх из последних четырёх игр.

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За это время россиянин набрал восемь очков за передачи и заработал показатель полезности «0». Панарин является лучшим бомбардиром «Коламбуса», в 34 матчах он набрал 28 (7+21) баллов за результативность при показателе полезности «+4».

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