20-летний защитник ЦСКА Марсель Ибрагимов дебютировал в КХЛ

20-летний защитник московского ЦСКА Марсель Ибрагимов принимает участие в матче с челябинским «Трактором». Таким образом, игрок обороны проводит свою дебютную встречу в Континентальной хоккейной лиге.



В нынешнем сезоне Ибрагимов выступает в ВХЛ, проведя за чеховскую «Звезду» 27 матчей и набрав в них семь результативных передач при показателе полезности «+2» и 10 минутах штрафного времени. В среднем на льду хоккеист проводил около 16 с половиной минут.



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

ЦСКА вышел на матч с «Трактором» без 10 игроков сборной России