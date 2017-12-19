И. Никитин — об отсутствии 10 сборников: нет свежих ребят, серьёзная нагрузка

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин прокомментировал победу над «Трактором» (3:1).



«Ларс Юханссон держал нас в игре, самоотдача тоже была на высоком уровне. Понимали, что мастерства сегодня не очень много, поэтому сделали акцент на реализацию моментов. Ребята смогли забить, потом сыграли на удержание.



Уже второй Евротур у нас по 15 человек уезжают в сборные. Нет свежих ребят в составе, которые могли бы взять на себя лидерство. Три с половиной месяца – серьёзная нагрузка. Не все ребята к этой нагрузке привыкшие. При этом, конечно, это был шанс для лидеров «Звезды». Ни в коем случае это не недооценка соперника, но мы были уверены в ребятах, которые сегодня вышли в составе.



Шумаков здоров. У нас всегда выходят только здоровые ребята. Пашнин получил микротравму. Может быть, следующую игру сыграет», — передаёт слова Никитина корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Ерыкалов.

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