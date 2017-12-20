«Баффало» — «Бостон»: Богосян проиграл бой Миллеру

«Бостон Брюинз» одержал победу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Баффало Сэйбрз» со счётом 3:0.



В первом периоде при счёте 0:0 защитник «Бостона» Кеван Миллер провёл силовой приём на нападающем Якобе Юсефсоне. Защитник «Баффало» Зак Богосян вступился за партнёра по команде и вызвал Миллера на бой, но проиграл его. Миллер провёл несколько ударов в голову и повалил соперника на лёд.

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