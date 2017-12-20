«Вегас» возглавил Западную конференцию

«Вегас Голден Найтс» одержал волевую победу в матче с «Тампа-Бэй Лайтнинг» со счётом 4:3, отыграв дефицит в две шайбы.



Победа над лидером НХЛ позволила «золотым рыцарям» возглавить Западную конференцию. В 33 матчах на счету команды 22 победы и 46 очков. Столько же баллов набрали ещё три команды, но «Вегас» находится на первом месте по дополнительным показателям. Лучшая команда всей лиги – «Тампа» — имеет в активе 50 очков в 33 играх.

Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте».

События дня НХЛ. Шикарный гол Орлова затмил Овечкина и Радулова А Худобин впервые в сезоне сыграл на ноль