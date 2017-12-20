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Е. Корешков: при счёте 3:3 «Барыс» потерял концентрацию, поэтому нам и забили

Хоккей

Главный тренер «Барыса» Евгений Корешков подвёл итоги матча с московским «Динамо», в котором его подопечные уступили со счётом 3:5.

«Хороший матч. Парни сражались, бились. При счёте 3:3 где-то концентрацию потеряли, поэтому нам и забили. В целом претензий нет, старались, играли до конца.

Когда восстановится Доус? Сейчас прилетим в Астану и посмотрим, кто у нас есть живой», — передаёт слова Корешкова корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.

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