Е. Корешков: при счёте 3:3 «Барыс» потерял концентрацию, поэтому нам и забили

Главный тренер «Барыса» Евгений Корешков подвёл итоги матча с московским «Динамо», в котором его подопечные уступили со счётом 3:5.



«Хороший матч. Парни сражались, бились. При счёте 3:3 где-то концентрацию потеряли, поэтому нам и забили. В целом претензий нет, старались, играли до конца.



Когда восстановится Доус? Сейчас прилетим в Астану и посмотрим, кто у нас есть живой», — передаёт слова Корешкова корреспондент «Чемпионата» Владислав Уткин.



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