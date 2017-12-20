Билялетдинов — о трёх поражениях от «Нефтехимика»: это достойный соперник

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов поделился впечатлениями от встречи с нижнекамским «Нефтехимиком» (0:3).
«Соперника — с победой. Что касается нас, то мы проиграли сегодня в движении — в общем-то, в самом главном. Поэтому так игра сложилась.
Три поражения в дерби с „Нефтехимиком“? Должен сказать, что команда „Нефтехимик“ изменилась, играет совершенно по-иному, и это достойный соперник», — приводит слова Билялетдинова официальный сайт «Нефтехимика».
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