Билялетдинов — о трёх поражениях от «Нефтехимика»: это достойный соперник

Главный тренер «Ак Барса» Зинэтула Билялетдинов поделился впечатлениями от встречи с нижнекамским «Нефтехимиком» (0:3).



«Соперника — с победой. Что касается нас, то мы проиграли сегодня в движении — в общем-то, в самом главном. Поэтому так игра сложилась.



Три поражения в дерби с „Нефтехимиком“? Должен сказать, что команда „Нефтехимик“ изменилась, играет совершенно по-иному, и это достойный соперник», — приводит слова Билялетдинова официальный сайт «Нефтехимика».



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