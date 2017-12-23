Пробный контракт форварда Парфеевца с минским «Динамо» не продлили

Пробный контракт нападающего Максима Парфеевца с минским «Динамо» истёк, информирует официальный сайт команды.



За время просмотра 25-летний форвард поучаствовал в двух матчах со СКА и «Локомотивом»: проводил на льду в среднем 16 минут 19 секунд, исполнил четыре броска по воротам, отдал одну голевую передачу и заработал показатель полезности "+2".



Минское «Динамо» пообещало продолжить следить за выступлениями нападающего в белорусской «Юности».



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Парфеевец: дебютировать в КХЛ матчем со СКА — сразу попасть под молотки