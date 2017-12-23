«Ак Барс» продлил контракт с Биляловым, Азеведу выведен из списка травмированных

Казанский «Ак Барс» продлил контракт с голкипером Тимуром Биляловым, информирует KHL Media Team. Соглашение с 22-летним игроком рассчитано до 2020 года. Напомним, ранее «Чемпионат» сообщил, что игрок скоро перейдёт в «Югру».



Билялов провёл семь матчей в КХЛ, в которых одержал четыре победы при коэффициенте надёжности 2,46 и проценте отражённых 92,3 %. В текущем сезоне голкипер последний раз выходил на лёд 27 ноября в игре с ХК «Сочи».



Также сообщается, что казанский клуб вывел из списка травмированных нападающего Джастина Азеведу и защитника Степана Захарчука.



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