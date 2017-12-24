Молодёжная сборная России взяла верх над командой Словакии в серии буллитов

В ходе подготовки к чемпионату мира молодёжная сборная России одержала победу над соперниками из Словакии в товарищеском матче. Россияне добились успеха по итогам серии буллитов, результат игры — 3:2.



К третьему периоду российская команда уступала со счётом 0:2. В заключительном периоде Андрей Свечников и Герман Рубцов забросили по шайбе и перевели игру в дополнительное время. В овертайме соперники не сумели поразить ворота, а в серии буллитов свои возможности использовали Анатолий Елизаров, Виталий Абрамов и Михаил Мальцев.