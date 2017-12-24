Проворов: шайба срикошетила от моей клюшки и залетела в наши ворота

Защитник «Филадельфии Флайерз» Иван Проворов рассказал о пропущенной шайбе в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Коламбус Блю Джекетс» (1:2 Б).

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«Шайба срикошетила от моей клюшки и залетела в наши ворота. Иногда такое происходит. Ты пытаешься заблокировать бросок соперника, шайба немного рикошетит, меняет направление полета и попадает в ваши ворота», – приводит слова Проворова официальный сайт НХЛ.

Видео гола можно посмотреть в официальном "твиттере" «Коламбуса».

Иван Проворов в матче с «Коламбусом» провёл на льду 27 минут 53 секунды, забросил шайбу и заработал показатель полезности "+1".