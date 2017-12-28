Сборная Канады всухую разгромила словаков на МЧМ-2018

Сборная Канады разгромила команду Словакии в матче молодёжного чемпионата мира — 2018. Встреча завершилась со счётом 6:0 в пользу канадцев. Два гола в этом матче забил Джона Гаджович (26-я и 59-я минуты), ещё по одной шайбе забросили Сэм Стил (4), Джордан Кайру (22), Тейлор Рэддиш (31) и Максим Комтуа (56).

Канада набрала 6 очков после двух туров и единолично возглавила группу А. Для словаков это был первый матч на турнире. Также в группе А выступают сборные Финляндии, Дании и США. Именно американцы станут следующими соперниками и для словаков, и для канадцев.