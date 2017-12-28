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Сборная Канады всухую разгромила словаков на МЧМ-2018

Хоккей

Сборная Канады разгромила команду Словакии в матче молодёжного чемпионата мира — 2018. Встреча завершилась со счётом 6:0 в пользу канадцев. Два гола в этом матче забил Джона Гаджович (26-я и 59-я минуты), ещё по одной шайбе забросили Сэм Стил (4), Джордан Кайру (22), Тейлор Рэддиш (31) и Максим Комтуа (56).

U20 ЧМ-2018
28 декабря 2017, четверг. 03:00 МСК
Словакия U20
0 : 6
0:1, 0:3, 0:2
Канада U20
0:1 – Стил (Макар, Кайру) – 03:39 (5x5), 0:2 – Кайру (Мете, Дюбе) – 21:24 (5x4), 0:3 – Гаджович (Макар) – 25:43 (5x5), 0:4 – Рэддиш (Кайру, Стил) – 30:33 (5x4), 0:5 – Комтуа – 55:58 (5x5), 0:6 – Гаджович (Тимминс, Маклеод) – 58:30 (5x4)

Канада набрала 6 очков после двух туров и единолично возглавила группу А. Для словаков это был первый матч на турнире. Также в группе А выступают сборные Финляндии, Дании и США. Именно американцы станут следующими соперниками и для словаков, и для канадцев.

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