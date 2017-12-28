Епанчинцев: благодарен игрокам «Спартака», у нас была тяжёлая поездка

Главный тренер «Спартака» Вадим Епанчинцев подвёл итоги проигранного матча с «Амуром» (1:2 ОТ).



«Хорошая игра получилась со стороны обеих команд. Да, ошиблись на смене в третьем периоде, но затем нашли в себе силы отыграться. В овертайме потеряли на мгновение концентрацию. Тем не менее благодарен ребятам: у нас была тяжёлая поездка, и наши игроки смогли сыграть строго по заданию, самоотверженно. В то же время наш вратарь Никита Беспалов, у которого сегодня день рождения, здорово подчищал те моменты, которые создавал соперник.



Знали, что соперник всегда начинает агрессивно — думаю, любая команда старается больше действовать в атаке, играя у себя дома. Первые 10 минут выстояли, где-то хорошо сыграл и подчистил вратарь. Да и у соперника, играющего через день, силы, наверное, тоже были на исходе. Плюс где-то мы перестроились. Считаю, в совокупности за счёт этого нам удалось переломить ход встречи», — цитирует тренера официальный сайт клуба.

«Амур» обыграл «Спартак», одержав 4-ю победу подряд