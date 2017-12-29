Каюмов: у России дружная команда, на МЧМ должны выигрывать каждый матч

Нападающий молодёжной сборной России Артур Каюмов оставил комментарий на тему победы над соперниками из Швейцарии (5:2) во втором туре группового этапа чемпионата мира — 2018.
«В принципе, первые два периода выполняли тренерскую установку. Моментами действовали хорошо, моментами не получалось. Ничего страшного в этой игре не случилось, главное, что выиграли.
Чувствуется ли слаженность действий в звеньях по сравнению с первой игрой? Да, конечно. Наше звено хорошо взаимодействовало и когда мы играли за юниорскую сборную. Команда дружная, должны выигрывать каждую игру — это самое важное.
Нам нужно меньше удаляться, потому что меньшинство пока дается тяжело, да и в большинстве нужно забивать, особенно в формате «пять на три». На тренировках наигрываем всё, к следующей игре должны подойти в более оптимальной форме», — приводит слова форварда пресс-служба федерации хоккея России.