Зайцев: в игре со Швейцарией подбадривал ребят, чтобы не сидели грустными

Защитник молодёжной сборной России Егор Зайцев поделился мнением о функциях капитана в матче с командой Швейцарии во втором туре группового этапа чемпионата мира — 2018 в Баффало, выигранном со счётом 5:2.



«Могли, конечно, больше забить. В следующей игре нужно исправлять это. Каждый момент нужно реализовывать.



Функции капитана? Старался подбадривать ребят, если что-то не получалось. На лавке чтобы не сидели грустные, не переживали, а чтобы была командная атмосфера. Мне помогают ассистенты, в этом плане у нас всё хорошо», — цитирует Зайцева пресс-служба Федерации хоккея России.

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