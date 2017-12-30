Свечников: не думаю, что на чемпионате мира мало играю

Нападающий молодёжной сборной России Андрей Свечников прокомментировал победу над командой Беларуси (5:2) в третьем туре группового этапа чемпионата мира, а также поделился рассуждениями на тему количества игрового времени, предоставляемого на международном турнире в Баффало.



«Мы сегодня выполнили тренерскую установку, забили и реализовали моменты. Это самое главное. Мало играю? Я об этом не думаю. Надо выходить на то время, которое тебе дают, собираться и показывать всё, что можешь.



Ощущения от чемпионата мира наилучшие. Но самое главное — выигрывать», — приводит послематчевый комментарий форварда пресс-служба ФХР.

МЧМ: Свечников сыграл меньше всех в составе сборной России в матче с Беларусью