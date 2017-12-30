«Коламбус» уступил «Оттаве», Бобровский пропустил 5 голов, Панарин набрал 1 очко

«Коламбус Блю Джекетс» потерпел поражение от «Оттавы Сенаторз» в матче регулярного чемпионата НХЛ. Встреча состоялась на арене «Канадиен Тайр-центр» в Оттав и завершилась со счётом 5:4 в пользу хозяев.

В составе «Оттавы» отличились Дерек Брассар (26-я минута), Ник Пол (35), Мэтт Дюшейн (39), Марк Стоун (48) и Бобби Райан (50). За «Коламбус» два гола забил забил Сонни Милано (23, 28), по одному — Джош Андерсон (28) и Зак Веренски (60). Нападающий «Блю Джекетс» Артемий Панарин отметился голевой передачей. Голкипер Сергей Бобровский отразил 23 из 28 бросков по своим воротам.

Благодаря этой победе «Сенаторз» прервали серию из четырёх поражений.

Видео гола Андерсона с передачи Панарина можно посмотреть на странице «Коламбуса» в «Твиттере».