«Баффало» прервал победную серию «Нью-Джерси», «Детройт» одолел «Рейнджерс»

«Баффало Сэйбрз» в овертайме вырвал победу у «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3. В основное время в составе «Баффало» дважды отличился Джек Айкел, ещё один раз — Расмус Ристолайнен. За «Нью-Джерси» голы забили Майлз Вуд, Маркус Юханссон и Джон Мур. Победу «Сэйбрз» принёс точный бросок Ристолайнена на третьей минуте овертайма. Победная серия «дьяволов» прервалась на отметке в пять матчей.

В ещё одном матче «Детройт Ред Уингз» лишь в серии буллитов дожал «Нью-Йорк Рейнджерс» — 3:2. В основное время у «Детройта» голы забили Андреас Атанасиу и Хенрик Зеттерберг, за «Рейнджерс» отличились Давид Деарне и Винни Леттери. Победный буллит реализовал Франс Нильсен.