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«Баффало» прервал победную серию «Нью-Джерси», «Детройт» одолел «Рейнджерс»

Хоккей

«Баффало Сэйбрз» в овертайме вырвал победу у «Нью-Джерси Дэвилз» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 4:3. В основное время в составе «Баффало» дважды отличился Джек Айкел, ещё один раз — Расмус Ристолайнен. За «Нью-Джерси» голы забили Майлз Вуд, Маркус Юханссон и Джон Мур. Победу «Сэйбрз» принёс точный бросок Ристолайнена на третьей минуте овертайма. Победная серия «дьяволов» прервалась на отметке в пять матчей.

НХЛ - регулярный чемпионат
30 декабря 2017, суббота. 03:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
3 : 4
1:0, 2:2, 0:1, 0:1
Баффало Сэйбрз
Баффало
1:0 – Вуд (Ноэсен, Заха) – 13:35 (5x5), 1:1 – Юсефсон (Нолан) – 25:27 (5x5), 2:1 – Юханссон (Ватанен, Хишир) – 28:34 (5x4), 3:1 – Мур (Гиббонс) – 34:55 (5x5), 3:2 – Айкел (Маккейб, Гиргенсонс) – 38:05 (5x5), 3:3 – Айкел (Окпосо, Ристолайнен) – 51:04 (5x4), 3:4 – Ристолайнен (О'Райлли) – 62:37 (3x3)

В ещё одном матче «Детройт Ред Уингз» лишь в серии буллитов дожал «Нью-Йорк Рейнджерс» — 3:2. В основное время у «Детройта» голы забили Андреас Атанасиу и Хенрик Зеттерберг, за «Рейнджерс» отличились Давид Деарне и Винни Леттери. Победный буллит реализовал Франс Нильсен.

НХЛ - регулярный чемпионат
30 декабря 2017, суббота. 03:30 МСК
Детройт Ред Уингз
Детройт
3 : 2
0:1, 1:0, 1:1, 0:0, 1:0
Нью-Йорк Рейнджерс
Нью-Йорк
0:1 – Деарне (Веси) – 17:35 (5x5), 1:1 – Атанасиу (Ларкин) – 27:46 (5x5), 1:2 – Леттери (Нивс) – 42:35 (5x5), 2:2 – Зеттерберг (Нюквист) – 47:05 (5x5), 3:2 – Нильсен – 65:00 ( ПБ)
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