Агент Кучерова: Никита во всём русский человек с уймой русских друзей

Хоккейный агент Дэн Мильштейн поделился мнением о любви нападающего «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никиты Кучерова к России.



«Никита во всём русский человек. У него потрясающая пара с Настей, которая приезжала к нему ещё в 18 лет, во времена юниорской лиги, а сейчас не только ходит на все его домашние, но и смотрит по ТВ все выездные игры. У него уйма русских друзей во главе с Наместниковым, с которым они обедают после каждой тренировки. Каждое лето он приезжает в Россию. А когда Панарин и многие другие русские ребята приезжают в Тампу, вечером за день до матча почти всегда находят время для ужина. Постоянно интересуется у меня их делами», — цитирует агента официальный сайт НХЛ.

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