Савенков: в «Барыс» выдернули из аэропорта, четыре года здесь не играл

Нападающий «Барыса» Константин Савенков поделился подробностями своего перехода в астанинский клуб.



«Я почти четыре года не играл здесь, в последний раз при Крикунове. Даже не из Кокшетау выдернули, а из аэропорта, я домой к семье уже летел. В этот день была игра домашняя, и уже посадку на рейс объявили, когда поступил звонок от „Барыса“.



Как прошла первая игра? Тяжеловато, конечно. У меня был перерыв, мы закончили 21 декабря, у нас начались каникулы. Мы отдыхали, решали свои вопросы. Первый период скомканным получился. Об уровне турниров если говорить, то сравнивать не стоит. Соперник — «Сочи», команда, которая в пас хорошо играет, было тяжело. Второй период — более или менее вкатился. Был момент даже хороший, мог забить, попал в штангу. Таких моментов бывает очень мало. Вся игра моя, вот. Третий период доигрывали в три звена в последние семь минут", — цитирует игрока Sports.kz.

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