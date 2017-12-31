Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
UFC 219. LIVE
все матчи

«Бостон» всухую победил «Оттаву», «Флорида» взяла верх над «Монреалем»

Хоккей

Хоккеисты «Бостон Брюинз» не оставили шансов соперникам из «Оттавы Сенаторз», выиграв в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ со счётом 5:0.

Райан Спунер оформил дубль за 25 минут, также канадский форвард стал автором результативной передачи. Давид Крейчи и Тори Круг набрали по два очка. Российский голкипер «Бостона» Антон Худобин участия во встрече не принял.

В параллельном матче игрового вечера «Флорида Пантерз» одержал пятую победу подряд, оказавшись сильнее гостей из «Монреаль Канадиенс» — 2:0. Авторами точных бросков стали Коннор Брикли и Винсент Трочек. Российский форвард «Пантерз» Евгений Дадонов провёл на льду 13 минут 32 секунды, за которые нанёс два броска по воротам. Нападающий не смог набрать очков в четвёртом матче подряд.

НХЛ - регулярный чемпионат
31 декабря 2017, воскресенье. 03:00 МСК
Оттава Сенаторз
Оттава
0 : 5
0:1, 0:3, 0:1
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 – Спунер (Крейчи, Бэйкс) – 08:13 (5x4), 0:2 – Аккьяри (Круг, Шаллер) – 23:29 (5x5), 0:3 – Спунер – 25:38 (5x5), 0:4 – Крейчи (Макэвой, Бэйкс) – 33:39 (5x4), 0:5 – Бержерон (Круг, Пастрняк) – 41:11 (5x4)
НХЛ - регулярный чемпионат
31 декабря 2017, воскресенье. 03:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
2 : 0
0:0, 1:0, 1:0
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1:0 – Брикли (Писик, Мэтисон) – 24:02 (5x5), 2:0 – Трочек (Уигар, Брикли) – 51:49 (5x5)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент