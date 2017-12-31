«Бостон» всухую победил «Оттаву», «Флорида» взяла верх над «Монреалем»

Хоккеисты «Бостон Брюинз» не оставили шансов соперникам из «Оттавы Сенаторз», выиграв в гостевом матче регулярного чемпионата НХЛ со счётом 5:0.



Райан Спунер оформил дубль за 25 минут, также канадский форвард стал автором результативной передачи. Давид Крейчи и Тори Круг набрали по два очка. Российский голкипер «Бостона» Антон Худобин участия во встрече не принял.



В параллельном матче игрового вечера «Флорида Пантерз» одержал пятую победу подряд, оказавшись сильнее гостей из «Монреаль Канадиенс» — 2:0. Авторами точных бросков стали Коннор Брикли и Винсент Трочек. Российский форвард «Пантерз» Евгений Дадонов провёл на льду 13 минут 32 секунды, за которые нанёс два броска по воротам. Нападающий не смог набрать очков в четвёртом матче подряд.