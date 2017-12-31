Шайба Голдобина не помогла «Ванкуверу» обыграть «Лос-Анджелес»

Хоккеисты «Ванкувер Кэнакс» на домашнем льду потерпели поражение от «Лос-Анджелес Кингз». Встреча, проходившая на «Роджерс-арена», завершилась со счётом 4:3 в пользу гостей.

Нападающий «Ванкувера» Голдобин забросил красивую шайбу, легко обыграв Даути

В составе «косаток» шайбы на свой счёт записали Трой Стечер (пятая минута), российский форвард команды Николай Голдобин (38) и Ник Дауд (41). В составе победителей по шайбе на счету Тайлера Тоффоли (14), Мариана Габорика (15), Кайла Клиффорда (43) и Дрю Даути (47).

«Кингз» прервали двухматчевую серию поражений и вышли на третье место в Западной конференции.