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Шайба Голдобина не помогла «Ванкуверу» обыграть «Лос-Анджелес»

Хоккей

Хоккеисты «Ванкувер Кэнакс» на домашнем льду потерпели поражение от «Лос-Анджелес Кингз». Встреча, проходившая на «Роджерс-арена», завершилась со счётом 4:3 в пользу гостей.

Нападающий «Ванкувера» Голдобин забросил красивую шайбу, легко обыграв Даути

В составе «косаток» шайбы на свой счёт записали Трой Стечер (пятая минута), российский форвард команды Николай Голдобин (38) и Ник Дауд (41). В составе победителей по шайбе на счету Тайлера Тоффоли (14), Мариана Габорика (15), Кайла Клиффорда (43) и Дрю Даути (47).

НХЛ - регулярный чемпионат
31 декабря 2017, воскресенье. 06:00 МСК
Ванкувер Кэнакс
Ванкувер
3 : 4
1:2, 1:0, 1:2
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
1:0 – Стечер – 04:31 (5x5), 1:1 – Тоффоли (Габорик, Кемпе) – 13:04 (5x5), 1:2 – Габорик (Льюис, Тоффоли) – 14:04 (5x4), 2:2 – Голдобин (Хаттон, Маркстрём) – 37:31 (5x5), 3:2 – Дауд (Гранлунд, Хаттон) – 40:41 (5x5), 3:3 – Клиффорд (Льюис, Грэвел) – 42:22 (5x5), 3:4 – Даути (Тоффоли) – 46:49 (5x5)

«Кингз» прервали двухматчевую серию поражений и вышли на третье место в Западной конференции.

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