Итоги дня НХЛ для россиян: три передачи Овечкина и рекорд Емелина по броскам

В ночь с 30 на 31 декабря мск в НХЛ состоялось шесть матчей, в которых приняло участие восемь российских игроков.
Овечкин вышел на 7-е место в НХЛ среди европейцев по играм с 3 и более очками
Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сделал три результативные передачи в игре с «Нью-Джерси Дэвилз» (5:2). Нападающий «Ванкувер Кэнакс» Николай Голдобин забил красивую шайбу в ворота Джонатана Куика в игре с «Лос-Анджелес Кингз» (3:4). Защитник «Нэшвилл Предаторз» Алексей Емелин нанёс пять бросков в игре с «Миннесотой Уайлд» (3:0) и установил личный рекорд по этому показателю. Российский игрок повторил свой личный рекорд по количеству бросков за матч, установленный ещё в «Монреале» в ноябре 2016 года.
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Овечкин (н)
|«Вашингтон»
|0+3
|+1
|0
|6
|0
|0
|-
|20.00
|Тарасенко (н)
|«Сент-Луис»
|0+1
|+1
|0
|3
|1
|0
|-
|20.17
|Кузнецов (н)
|«Вашингтон»
|0+0
|+1
|0
|1
|0
|1
|6 из 10
|14.05
|Дадонов (н)
|«Флорида»
|0+0
|0
|0
|2
|0
|0
|-
|13.32
|Барбашёв (н)
|«Сент-Луис»
|0+0
|0
|0
|0
|1
|1
|-
|14.50
|Голдобин (н)
|«Ванкувер»
|1+0
|0
|0
|1
|0
|0
|-
|09.51
|Емелин (з)
|«Нэшвилл»
|0+0
|0
|0
|5
|3
|0
|-
|17.08
|Орлов (з)
|«Вашингтон»
|0+0
|+1
|0
|1
|3
|3
|-
|21.17