Итоги дня НХЛ для россиян: три передачи Овечкина и рекорд Емелина по броскам

В ночь с 30 на 31 декабря мск в НХЛ состоялось шесть матчей, в которых приняло участие восемь российских игроков.

Овечкин вышел на 7-е место в НХЛ среди европейцев по играм с 3 и более очками

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сделал три результативные передачи в игре с «Нью-Джерси Дэвилз» (5:2). Нападающий «Ванкувер Кэнакс» Николай Голдобин забил красивую шайбу в ворота Джонатана Куика в игре с «Лос-Анджелес Кингз» (3:4). Защитник «Нэшвилл Предаторз» Алексей Емелин нанёс пять бросков в игре с «Миннесотой Уайлд» (3:0) и установил личный рекорд по этому показателю. Российский игрок повторил свой личный рекорд по количеству бросков за матч, установленный ещё в «Монреале» в ноябре 2016 года.