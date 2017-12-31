Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
все матчи

Итоги дня НХЛ для россиян: три передачи Овечкина и рекорд Емелина по броскам

Хоккей

В ночь с 30 на 31 декабря мск в НХЛ состоялось шесть матчей, в которых приняло участие восемь российских игроков.

Овечкин вышел на 7-е место в НХЛ среди европейцев по играм с 3 и более очками

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин сделал три результативные передачи в игре с «Нью-Джерси Дэвилз» (5:2). Нападающий «Ванкувер Кэнакс» Николай Голдобин забил красивую шайбу в ворота Джонатана Куика в игре с «Лос-Анджелес Кингз» (3:4). Защитник «Нэшвилл Предаторз» Алексей Емелин нанёс пять бросков в игре с «Миннесотой Уайлд» (3:0) и установил личный рекорд по этому показателю. Российский игрок повторил свой личный рекорд по количеству бросков за матч, установленный ещё в «Монреале» в ноябре 2016 года.

ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Овечкин (н)«Вашингтон»0+3+10600-20.00
Тарасенко (н)«Сент-Луис»0+1+10310-20.17
Кузнецов (н)«Вашингтон»0+0+101016 из 1014.05
Дадонов (н)«Флорида»0+000200-13.32
Барбашёв (н)«Сент-Луис»0+000011-14.50
Голдобин (н)«Ванкувер»1+000100-09.51
Емелин (з)«Нэшвилл»0+000530-17.08
Орлов (з)«Вашингтон»0+0+10133-21.17
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент