Кучеров забросил 25-ю шайбу в сезоне, опередив Овечкина в зачёте снайперов НХЛ

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров забросил 25-ю шайбу в текущем регулярном сезоне, поразив ворота «Коламбус Блю Джекетс». Продолжается второй период, счёт матча — 4:0.

Кучеров опередил капитана «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина и нападающего «Нью-Йорк Айлендерс» Андерса Ли и вернул себе единоличное лидерство в зачёте снайперов НХЛ.

Ассистентом в голе выступил другой российский нападающий Владислав Наместников. Кучеров продлил результативную серию до 10 матчей. Всего на счету Кучерова 55 (25+30) очков в 38 играх.

Видео гола можно посмотреть в клубном «твиттере».