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«Тампа» разгромила «Коламбус», Василевский отыграл на ноль

Хоккей

«Тампа-Бэй Лайтнинг» на чужом льду разгромил «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного сезона НХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:0 в пользу «Тампы».

Кучеров забросил 25-ю шайбу в сезоне, опередив Овечкина в зачёте снайперов НХЛ

Хоккеисты «Лайтнинг» забросили четыре шайбы за первые восемь минут второго периода. Отличились Тайлер Джонсон (22-я минута, 25), Никита Кучеров (28), Кори Конакер (29). Точку в матче установил Стивен Стэмкос (51). Голкипер «молний» Андрей Василевский отыграл на ноль в пятый раз в сезоне. Вратарь «мундиров» Сергей Бобровский участия в игре не принимал.

НХЛ - регулярный чемпионат
01 января 2018, понедельник. 02:00 МСК
Коламбус Блю Джекетс
Коламбус
0 : 5
0:0, 0:4, 0:1
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 – Джонсон (Пойнт, Сергачёв) – 21:22 (5x5), 0:2 – Джонсон (Пойнт, Сергачёв) – 24:49 (5x5), 0:3 – Кучеров (Наместников) – 27:53 (5x5), 0:4 – Конакер (Гурд, Хедман) – 28:45 (5x5), 0:5 – Стэмкос (Хедман, Кучеров) – 50:36 (5x4)
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