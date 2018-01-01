«Тампа» разгромила «Коламбус», Василевский отыграл на ноль

«Тампа-Бэй Лайтнинг» на чужом льду разгромил «Коламбус Блю Джекетс» в матче регулярного сезона НХЛ. Встреча завершилась со счётом 5:0 в пользу «Тампы».

Кучеров забросил 25-ю шайбу в сезоне, опередив Овечкина в зачёте снайперов НХЛ

Хоккеисты «Лайтнинг» забросили четыре шайбы за первые восемь минут второго периода. Отличились Тайлер Джонсон (22-я минута, 25), Никита Кучеров (28), Кори Конакер (29). Точку в матче установил Стивен Стэмкос (51). Голкипер «молний» Андрей Василевский отыграл на ноль в пятый раз в сезоне. Вратарь «мундиров» Сергей Бобровский участия в игре не принимал.