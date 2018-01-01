АХЛ: нападающий фарм-клуба «Тампы» Александр Волков оформил два дубля подряд

Нападающий клуба Американской хоккейной лиги «Сиракьюз Кранчс» Александр Волков оформил дубль в игре с «Бингхэмптон Дэвилз» (5:0).

Этот дубль стал вторым подряд для российского хоккеиста. В предыдущем матче он дважды поразил ворота «Ютики Кометс». Волков, являющийся ассистентом капитана, в матче с «Бингхэмптоном» нанёс шесть бросков по воротам соперника и стал второй звездой матча. Результативная серия хоккеиста составляет три матча, в которых он набрал 5 (4+1) очков за результативность.

В этом сезоне на счету хоккеиста 21 (10+11) очко в 32 матчах.

«Сиракьюз» является фарм-клубом «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Видео первого гола Волкова можно посмотреть в «твиттере» «Сиракьюза».