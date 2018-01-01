«Флорида» вызвала в основу из АХЛ нападающего Максима Мамина

«Флорида Пантерз» вызвала российского нападающего Максима Мамина из клуба АХЛ «Спрингфилд Тандербёрдз», сообщает официальный «твиттер» клуба.

Российский нападающий не провёл ещё ни одной игры в сильнейшей лиге мира. В этом сезоне 22-летний форвард провёл 23 игры в АХЛ, в которых забросил шесть шайб и сделал девять результативных передач. В последних двух играх Мамин набрал 3 (2+1) очка за результативность.

Мамин был выбран «Флоридой» на драфте НХЛ 2016 года в шестом раунде под общим 175-м номером.