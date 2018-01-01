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«Флорида» вызвала в основу из АХЛ нападающего Максима Мамина

Хоккей

«Флорида Пантерз» вызвала российского нападающего Максима Мамина из клуба АХЛ «Спрингфилд Тандербёрдз», сообщает официальный «твиттер» клуба.

Российский нападающий не провёл ещё ни одной игры в сильнейшей лиге мира. В этом сезоне 22-летний форвард провёл 23 игры в АХЛ, в которых забросил шесть шайб и сделал девять результативных передач. В последних двух играх Мамин набрал 3 (2+1) очка за результативность.

Мамин был выбран «Флоридой» на драфте НХЛ 2016 года в шестом раунде под общим 175-м номером.

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