Кучеров набрал больше всех очков в регулярных матчах НХЛ в 2017 году

Нападающий «Тампа-Бэй Лайтнинг» Никита Кучеров набрал больше всех очков в регулярных матчах Национальной хоккейной лиги в 2017 году. Российский форвард набрал 106 очков.

Второе место занял нападающий «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид (102 очка), тройку лучших замкнули нападающий «Чикаго Блэкхоукс» Патрик Кейн (90 очков) и форвард «Виннипег Джетс» Блейк Уилер. На пятом месте расположился нападающий «Нью-Йорк Айлендерс» Джон Таварес (88 очков).



В НХЛ принято отдельно считать матчи Кубка Стэнли.

Кучеров признан лигой третьей звездой 2017 года.