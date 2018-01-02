Тренер сборной США U20: мы ещё не провели свой лучший матч, сейчас самое время

Главный тренер молодёжной сборной США Боб Моцко поделился ожиданиями от четвертьфинального матча чемпионата мира а с командой России, который пройдёт в ночь со 2 на 3 января мск.
«У нас всё идёт нормально. Я по-прежнему считаю, что лучший хоккей у нас впереди. Наши ребята это тоже знают. Нам надо быть готовыми к четвертьфиналу и выложиться в игре. Мы ещё не провели свой лучший матч. Сейчас самое подходящее время для этого», — сказал Моцко.
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