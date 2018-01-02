История личных встреч сборных России и США на молодёжных чемпионатах мира

3 января молодёжная сборная России проведёт четвертьфинальный матч чемпионата мира, встретившись с командой США. Игра начнётся в 4:00 мск.



Сборные России и США встречались друг с другом в рамках молодёжного чемпионата мира 18 раз. Россияне выиграли в 11 матчах, в том числе в трёх четвертьфиналах.

МЧМ Место проведения Стадия Соперники Счёт МЧМ-1993 Швеция Группа Россия — США 2:4 МЧМ-1994 Чехия Группа Россия — США 4:3 МЧМ-1995 Канада Группа Россия — США 3:4 МЧМ-1998 Финляндия Группа Россия — США 3:2 МЧМ-2002 Чехия 1/4 финала Россия — США 6:1 МЧМ-2003 Канада Группа Россия — США 5:1 МЧМ-2004 Финляндия Группа Россия — США 1:4 МЧМ-2005 США Группа Россия — США 4:5 МЧМ-2005 США 1/2 финала Россия — США 7:2 МЧМ-2006 Канада 1/2 финала Россия — США 5:1 МЧМ-2008 Чехия Группа Россия — США 2:3 МЧМ-2008 Чехия Матч за 3-е место Россия — США 4:2 МЧМ-2013 Россия Группа Россия — США 2:1 МЧМ-2014 Швеция 1/4 финала Россия — США 5:3 МЧМ-2015 Канада 1/4 финала Россия — США 3:2 МЧМ-2016 Финляндия 1/2 финала Россия — США 2:1 МЧМ-2017 Канада Группа Россия — США 2:3 МЧМ-2017 Канада 1/2 финала Россия — США 3:4 Б (3:4)