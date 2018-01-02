История личных встреч сборных России и США на молодёжных чемпионатах мира

3 января молодёжная сборная России проведёт четвертьфинальный матч чемпионата мира, встретившись с командой США. Игра начнётся в 4:00 мск.
Сборные России и США встречались друг с другом в рамках молодёжного чемпионата мира 18 раз. Россияне выиграли в 11 матчах, в том числе в трёх четвертьфиналах.
|МЧМ
|Место проведения
|Стадия
|Соперники
|Счёт
|МЧМ-1993
|Швеция
|Группа
|Россия — США
|2:4
|МЧМ-1994
|Чехия
|Группа
|Россия — США
|4:3
|МЧМ-1995
|Канада
|Группа
|Россия — США
|3:4
|МЧМ-1998
|Финляндия
|Группа
|Россия — США
|3:2
|МЧМ-2002
|Чехия
|1/4 финала
|Россия — США
|6:1
|МЧМ-2003
|Канада
|Группа
|Россия — США
|5:1
|МЧМ-2004
|Финляндия
|Группа
|Россия — США
|1:4
|МЧМ-2005
|США
|Группа
|Россия — США
|4:5
|МЧМ-2005
|США
|1/2 финала
|Россия — США
|7:2
|МЧМ-2006
|Канада
|1/2 финала
|Россия — США
|5:1
|МЧМ-2008
|Чехия
|Группа
|Россия — США
|2:3
|МЧМ-2008
|Чехия
|Матч за 3-е место
|Россия — США
|4:2
|МЧМ-2013
|Россия
|Группа
|Россия — США
|2:1
|МЧМ-2014
|Швеция
|1/4 финала
|Россия — США
|5:3
|МЧМ-2015
|Канада
|1/4 финала
|Россия — США
|3:2
|МЧМ-2016
|Финляндия
|1/2 финала
|Россия — США
|2:1
|МЧМ-2017
|Канада
|Группа
|Россия — США
|2:3
|МЧМ-2017
|Канада
|1/2 финала
|Россия — США
|3:4 Б (3:4)