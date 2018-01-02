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История личных встреч сборных России и США на молодёжных чемпионатах мира

Хоккей

3 января молодёжная сборная России проведёт четвертьфинальный матч чемпионата мира, встретившись с командой США. Игра начнётся в 4:00 мск.

Сборные России и США встречались друг с другом в рамках молодёжного чемпионата мира 18 раз. Россияне выиграли в 11 матчах, в том числе в трёх четвертьфиналах.

МЧММесто проведенияСтадияСоперникиСчёт
МЧМ-1993ШвецияГруппаРоссия — США2:4
МЧМ-1994ЧехияГруппаРоссия — США4:3
МЧМ-1995КанадаГруппаРоссия — США3:4
МЧМ-1998ФинляндияГруппаРоссия — США3:2
МЧМ-2002Чехия1/4 финалаРоссия — США6:1
МЧМ-2003КанадаГруппаРоссия — США5:1
МЧМ-2004ФинляндияГруппаРоссия — США1:4
МЧМ-2005СШАГруппаРоссия — США4:5
МЧМ-2005США1/2 финалаРоссия — США7:2
МЧМ-2006Канада1/2 финалаРоссия — США5:1
МЧМ-2008ЧехияГруппаРоссия — США2:3
МЧМ-2008ЧехияМатч за 3-е местоРоссия — США4:2
МЧМ-2013РоссияГруппаРоссия — США2:1
МЧМ-2014Швеция1/4 финалаРоссия — США5:3
МЧМ-2015Канада1/4 финалаРоссия — США3:2
МЧМ-2016Финляндия1/2 финалаРоссия — США2:1
МЧМ-2017КанадаГруппаРоссия — США2:3
МЧМ-2017Канада1/2 финалаРоссия — США3:4 Б (3:4)
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