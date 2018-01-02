Капитан сборной Дании U20 пропустит 1-й матч с Беларусью из-за дисквалификации

Капитан молодёжной сборной Дании Кристиан Вайсе Матиасен дисквалифицирован на один матч, сообщается на официальном сайте МЧМ-2018.



Форвард нарушил правила в последнем матче группового этапа с командой Словакии, когда на последних минутах игры нанёс удар в голову Эрику Смолке, который после этого смог покинуть площадку только с посторонней помощью.



Матиасен пропустит первый матч утешительного раунда со сборной Беларуси. Команды заняли последние места в своих группах и в серии до двух побед определят, кто сохранит прописку в элитном дивизионе.

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