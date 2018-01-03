МЧМ-2018: известен состав сборной России на матч с США

Стал известен состав сборной России на четвертьфинальный матч молодёжного чемпионата мира против команды США.
Место в воротах займёт Владислав Сухачёв. В первой пятёрке на лёд выйдут нападающие Артём Манукян, Герман Рубцов и Артур Каюмов, а также защитники Егор Зайцев и Артём Минулин.
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Команду Валерия Брагина ждёт тяжелейшее испытание в Баффало.
Сухачёв (Мельничук);
Зайцев — Минулин, Манукян — Рубцов — Каюмов,
Кныжов — Сёмин, Соколов — Мальцев — Полодян,
Саморуков — Елизаров, Алтыбармакян — Шолохов — Абрамов,
Макеев — Шепелев, Костин — Иванов — Свечников.
Четвертьфинальный матч молодёжного чемпионата мира между сборными США и России состоится в ночь со 2 на 3 января, начало — в 04:00 по московскому времени.