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«Флорида» с Дадоновым крупно уступила «Миннесоте», «Сан-Хосе» обыграл «Монреаль»

Хоккей

«Флорида Пантерз» проиграл «Миннесоте Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счётом 1:5. В составе победителей по два гола забили Мэтт Каллен и Эрик Стаал, ещё один — Чарли Койл. За проигравших шайбу забросил Джонатан Юбердо. Российский нападающий «пантер» Евгений Дадонов провёл на льду 17 минут. Таким образом, «Миннесота» прервала победную серию «Флориды», которая насчитывала 5 матчей.

НХЛ - регулярный чемпионат
03 января 2018, среда. 04:00 МСК
Миннесота Уайлд
Сент-Пол
5 : 1
1:0, 3:0, 1:1
Флорида Пантерз
Санрайз
1:0 – Каллен (Спаржон, Винник) – 14:21 (5x5), 2:0 – Каллен (Фолиньо, Олофссон) – 21:56 (5x5), 3:0 – Стаал (Спаржон, Эннис) – 34:31 (5x5), 4:0 – Стаал (Эннис, Цукер) – 37:10 (5x5), 4:1 – Юбердо (Трочек, Барков) – 43:40 (5x5), 5:1 – Койл (Спаржон) – 56:55 (en)

В ещё одном матче «Сан-Хосе Шаркс» в гостях победил «Монреаль Канадиенс» — 4:1. Дублем в составе «Шаркс» отметился Тимо Майер, по одному голу забили Джо Торнтон и Марк-Эдуар Власич. За «Монреаль» шайбу забросил Эндрю Шоу. Это поражение стало для «Канадиенс» пятым кряду.

НХЛ - регулярный чемпионат
03 января 2018, среда. 03:30 МСК
Монреаль Канадиенс
Монреаль
1 : 4
0:1, 1:2, 0:1
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
0:1 – Торнтон (Браун, Власич) – 12:57 (5x5), 0:2 – Власич (Бёдкер, Лабанк) – 31:27 (5x5), 1:2 – Шоу (Пачьоретти, Гальченюк) – 36:07 (5x3), 1:3 – Майер (Лабанк, Тирни) – 39:50 (5x4), 1:4 – Майер (Павелски, Бёрнс) – 41:13 (5x5)
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