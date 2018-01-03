«Флорида» с Дадоновым крупно уступила «Миннесоте», «Сан-Хосе» обыграл «Монреаль»

«Флорида Пантерз» проиграл «Миннесоте Уайлд» в матче регулярного чемпионата НХЛ со счётом 1:5. В составе победителей по два гола забили Мэтт Каллен и Эрик Стаал, ещё один — Чарли Койл. За проигравших шайбу забросил Джонатан Юбердо. Российский нападающий «пантер» Евгений Дадонов провёл на льду 17 минут. Таким образом, «Миннесота» прервала победную серию «Флориды», которая насчитывала 5 матчей.

В ещё одном матче «Сан-Хосе Шаркс» в гостях победил «Монреаль Канадиенс» — 4:1. Дублем в составе «Шаркс» отметился Тимо Майер, по одному голу забили Джо Торнтон и Марк-Эдуар Власич. За «Монреаль» шайбу забросил Эндрю Шоу. Это поражение стало для «Канадиенс» пятым кряду.