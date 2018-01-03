Юрзинов-мл.: количество бросков не означает победы, сейчас лупят отовсюду

Главный тренер новосибирской «Сибири» Владимир Юрзинов-младший подвёл итоги выигранной встречи с хабаровским «Амуром» (3:2 Б).



«Интересная игра для зрителей. Немножко сложно перестраиваться под маленькую площадку, команды носятся туда-обратно. Сегодня мог быть счёт и 5:5, и 7:7, хорошо, что при равной игре „Сибири“ сегодня удалось выиграть по буллитам. Хороший интересный матч, который мог сложиться как в одну сторону, так и в другую.



Мы меньше бросаем, но у нас высокий процент реализации? На сегодняшний день большое количество бросков не обозначает победы команды. Броски бывают разные, тем более сейчас такой хоккей пошёл — лупят со всех позиций», — цитирует тренера официальный сайт «Амура».

«Амур» проиграл «Сибири» по буллитам, но сохранил место в зоне плей-офф